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До 10 тысяч километров заграждений хотят обновить на Украине

До 10 тысяч километров заграждений на линии соприкосновения ВСУ и российской армии хотят обновить киевские власти из-за их плохого состояния, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Liga.nеt.

Строительство фортификаций придется возобновить на всей линии фронта, пишет издание, цитируя мнение военнослужащих ВСУ.

Часть сооружений были разрушены успешными атаками российской армии, еще часть были возведены с нарушениями.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в среду заявил, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, а северная часть города уже целиком освобождена.