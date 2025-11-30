Киберполиция предупредила о схеме хищений с аккаунтов Apple

Злоумышленники под видом продавцов цифрового контента предлагают пользователям временно авторизоваться в чужом аккаунте Apple ID для получения игр или скидок, сообщают «Ведомости» .

После ввода данных преступники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят устройство в режим «Потерян», полностью блокируя его. Для разблокировки злоумышленники требуют выкуп, угрожая также распространением личной информации жертвы.

Специалисты МВД отмечают, что вход в чужой Apple ID предоставляет преступникам полный контроль над устройством через iCloud. Ведомство также перечислило признаки взломанных аккаунтов: внезапные просьбы о денежных переводах от знакомых в мессенджерах и рассылка подозрительных файлов.

Пользователям рекомендовано избегать авторизации в незнакомых учетных записях и использовать двухфакторную аутентификацию.

