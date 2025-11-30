Эксперт рассказал о видах мошенничества с красной икрой в преддверии Нового года

С 1 мая 2024 года все отечественные производители и импортеры красной и черной икры обязаны маркировать упаковку специальными кодами и передавать сведения об обороте товаров в систему «Честный знак». Поэтому при покупке искры необходимо обращать внимание на маркировку. Об этом сообщил РИАМО эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

По словам эксперта, в канун новогодних праздников злоумышленники создают онлайн-магазины по продаже красной икры и иных морских деликатесов. Высокая покупательная способность в интернет пространстве создала дополнительную почву для мошеннических схем. Злоумышленники создают фишинговые сайты, предлагая псевдо-продукцию по привлекательной цене. Сайты выглядят как настоящие торговые интернет-площадки. И единственная цель у создателей таких платформы — найти доверчивых клиентов и выманить у них средства. После оплаты заказа покупатель становится обладателем некачественной подделки, либо после списания средств товары и вовсе не попадают к покупателям.

Другой пример, когда под видом астраханской черной икры злоумышленники продавали китайскую аквакультурную икру. Аферисты реализовывали китайскую икру под видом оригинальной по цене, которая в 50 раз дешевле.

Злоумышленники действовали таким образом, что все продажи происходили через Telegram, оплата принималась только переводом. По итогам покупателям заблокировали счета — это очевидная реализация контрафактной продукции и обман покупателей.

«Подобные истории из года в год происходят постоянно, перед новогодними праздниками торговые злоумышленники активизируются. К тому же, продажа банки „красной“ икры за 200 рублей — схема абсолютно не новая, во многих крупных российских городах 15 лет назад также торговали икрой и другими продуктами. А вот интернет-магазины с продажей морских деликатесов явление относительно новое. И здесь нужно быть внимательным к деталям, покупать продукцию в онлайн-магазинах крупных и проверенных ритейлов. „Скупой платит дважды“, и нужно понимать, что в канун праздников цены растут, мошенники активизируются, предложения в интернете по „вкусной“ и низкой цене должны наводить на мысль, что продукция фальсифицирована, либо же это прямые действия по присвоению денег покупателей через мошеннические схемы», — сказал Маликов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.