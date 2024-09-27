Кемеровчанка получила срок за «колдовство»

В Кемерове женщина продавала свои услуги «колдовства» и очищения по объявлениям на остановках. Сейчас «магу» вынесен обвинительный приговор за мошенничество, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

На остановке в Ленинском районе «колдунья» расклеивала объявления по снятию порчи и сглаза. Неравнодушная женщина, стоявшая рядом, заинтересовалась данным предложением.

Злоумышленница назвалась выдуманным именем и попросила за свои услуги «чистки» 2,5 тысячи рублей. Колдунья обещала провести сеанс «очищения» золотого обручального кольца у себя в квартире.

Проследовав за фигуранткой, россиянка попала в комнату общежития, где передала деньги за услуги и обручальное кольцо. После процедуры ей сказали, что необходимо вернуться за кольцом через 4 дня, чтобы оно точно было очищено от «сглаза».

«Придя за очищенным кольцом в назначенное время, потерпевшая обнаружила в комнате совершенно другого жильца, снявшего эту комнату также посуточно», — проинформировали в пресс-центре.

Осознав обман, кемеровчанка обратилась в полицию. По версии правоохранителей, ущерб составил 9 тысяч рублей — он уже взыскан с мошенницы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Она полностью признала свою вину.