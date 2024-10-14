Казанский ФК «Сокол» хочет нанять гадалку за 300 тыс рублей в месяц

Казанский ФК «Сокол» планирует нанять гадалку за 300 тыс. рублей в месяц. Она должна будет определить состав команды, которая выступит на матче, сообщает Mash .

Клуб планируют выбрать гадалку до 18 октября. Ей предстоит определить состав команды к матчу с клубом из Нижнего Новгорода. «Сокол» выделил на работу гадалки серьезную сумму — 300 тыс. рублей в месяц.

Требования к гадалке следующие: она должна уметь делать расклады Таро, проводить консультации с игроками, знать аспекты нумерологии и т. д. В первый день после публикации о поиске гадалки ФК «Сокол» получил около 30 резюме.

Если казанский клуб наймет ведунью, то он станет первым в истории России ФК, состав на матч которого будет определять гадалка.

Ранее в Кемерове 36-летняя женщина перечислила 200 тыс. рублей гадалке из интернета. Ведунья пообещала ей «очистку ауры».