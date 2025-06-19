Казакова на ПМЭФ: мигранты восстанавливают допандемийный уровень

В 2024 году в Россию прибыло более 6 млн мигрантов

На сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение» в рамках Петербургского международного экономического форума начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова озвучила актуальную статистику: с начала 2024 года в Россию въехало около 6,3 миллиона иностранных граждан, сообщает РИА Новости .

Цифры свидетельствуют о полном восстановлении миграционных потоков после пандемийных ограничений.

Основной поток мигрантов традиционно формируют граждане стран СНГ: узбеки составляют 23,3% от общего числа прибывших, таджики — 16,7%, киргизы — 10,4%. Белорусы, пользующиеся правом свободного въезда, занимают четвертое место с показателем 9,5%.

Особое внимание в выступлении было уделено трудовой миграции — каждый второй иностранец пересекает границу с целью трудоустройства.

«Эти цифры отражают потребность российской экономики в иностранной рабочей силе, особенно в таких отраслях как строительство, транспорт и сфера услуг», — пояснила Казакова.

В ведомстве отмечают, что текущая миграционная политика направлена на создание сбалансированной системы, которая, с одной стороны, обеспечивает защиту прав мигрантов, а с другой — способствует легализации их трудовой деятельности. В последние месяцы уже упрощены процедуры оформления патентов и продления разрешительных документов.

«Перед нами стоит важная задача — создать условия для комфортного сосуществования местного населения и трудовых мигрантов», — резюмировала Казакова в завершение сессии.