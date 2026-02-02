Катя Гордон призналась, что не сдала экзамен на получение статуса адвоката
Фото - © Алексей Баранов / Фотобанк Лори
Екатерина Гордон в интервью Ксении Собчак рассказала, что не сдала тест и экзамен на адвокатский статус. Она считает, что это в какой-то мере было несправедливо, сообщает Super.ru.
По словам Гордон, первая попытка получить статус адвоката была в тот момент, когда она защищала супругу и детей предпринимателя Артема Чайки.
«И Артем мне лично сказал: „Кать, в этой стране ты адвокатом не будешь“», — отметила Гордон.
Попытка сдать экзамен оказалась провальной. Изначально она посчитала это несправедливым. Впоследствии Гордон урегулировала все вопросы с Чайкой. Сейчас она не считает его виновником своей неудачи.
Хотя сейчас Екатерине никто не препятствует в получении статуса адвоката, сама она поняла, что не хочет заниматься уголовным правом. По словам женщины, это сообщество будет «ограничить ее свободу и понимание юридической профессии».
