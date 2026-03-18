Как пишет греческая газета «Катимерини», пожар в прачечной корабля был умышленным поджогом. Возгорание устроили моряки, которые так хотели прекратить боевой поход авианосца, длившийся более 10 месяцев.

В результате ЧП около 600 членов экипажа остались без кроватей. Моряки вынуждены спать на столах или на полу. Также многие не могут постирать одежду.

17 марта газета The New York Times рассказала, что пожар на авианосце тушили свыше 30 часов.

Кроме того, 24 февраля The Wall Street Journal писал, что направленный угрожать Ирану Gerald Ford столкнулся с серьезными неполадками канализации. Она забивалась раз в день, сточные массы затапливали туалеты. В соцсетях тогда высказали мнение, что это может быть саботаж со стороны моряков.

