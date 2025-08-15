Катер без экипажа: в Сколково представили разработку из Мурманска
Специалисты из Мурманска показали в Сколково прототип катера «Герои Тумана»
На фестивале «Архипелаг-2025» в Сколково ученые из Мурманска представили прототип безэкипажного катера: в перспективе он сможет перевозить грузы по Баренцеву морю, сообщает «Бриф24».
Проект посвящен подвигу сторожевого корабля «Туман», который в годы Великой Отечественной войны пожертвовал собой и спас Северный флот от атаки фашистов.
В Сколково его привезли исследователи разработчики мурманской компании «НПК Прогресс».
Он будет доставлять грузы весом до 1 тонны в труднодоступные районы, а после испытаний планируется создать еще более мощное судно.