Катер без экипажа: в Сколково представили разработку из Мурманска

сегодня в 18:27

Специалисты из Мурманска показали в Сколково прототип катера «Герои Тумана»

На фестивале «Архипелаг-2025» в Сколково ученые из Мурманска представили прототип безэкипажного катера: в перспективе он сможет перевозить грузы по Баренцеву морю, сообщает «Бриф24» .

Проект посвящен подвигу сторожевого корабля «Туман», который в годы Великой Отечественной войны пожертвовал собой и спас Северный флот от атаки фашистов.

В Сколково его привезли исследователи разработчики мурманской компании «НПК Прогресс».

Он будет доставлять грузы весом до 1 тонны в труднодоступные районы, а после испытаний планируется создать еще более мощное судно.