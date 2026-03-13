Каштан наказал «Лексус». Водитель уничтожил дерево и попал на деньги
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Водителя автомобиля марки Lexus обязали выплатить материальный ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В декабре 2025 года два лихача устроили гонки на Кутузовском проспекте. Водитель «Лексуса» не справился с управлением, влетел на тротуар и сломал под корень взрослый каштан.
Межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием возместить вред, причиненный окружающей среде.
Столичный суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал 23-летнего водителя иномарки выплатить более 600 тыс. рублей в городской бюджет.
