Карусели Подмосковья посетили более 8,3 тыс человек за первую неделю апреля

За прошедшую неделю губернаторские карусели «Сказка» в округах Подмосковья привлекли свыше 8,37 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона и предлагают множество удобств, включая профессиональную аудиосистему и яркую иллюминацию.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в Домодедово, которая привлекла более 1,7 тыс. посетителей. Этот аттракцион выполнен во французском стиле и украшен 26 расписными фигурами лошадей. Карусель расположена в детском сквере и открыта для посещения каждый день, что делает ее доступной для всех желающих. Художественное оформление карусели было выполнено Денисом Симачевым, который придал аттракциону неповторимый облик. Карусель, созданная по итальянской технологии, оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Второе место по популярности заняла карусель в городском округе Коломна, расположенная на Житной площади. Ее посетило более 1,5 тыс. человек за тот же период. Данный аттракцион привлекает внимание как местных жителей, так и туристов благодаря своему художественному оформлению и разнообразию предложений.

Замыкает тройку лидеров карусель в Одинцово, находящаяся на Центральной площади. За неделю ее посетило 1,1 тыс. человек. Неповторимый облик художественному оформлению карусели также придал дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В регионе функционируют 8 каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году они стали важной частью досуга и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона. Эти аттракционы не только радуют детей, но и создают атмосферу праздника для всей семьи, укрепляя общественные связи и привлекая внимание к культурным инициативам области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.