Карточка Екатерины Шульман* пропала из базы розыска МВД РФ
Из базы розыска российского МВД пропала карточка политолога Екатерины Шульман*, сообщает ТАСС.
Если ввести данные Шульман* в поисковой строке базы розыска МВД, всплывает надпись: «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют».
Политолог была объявлена в розыск 25 марта. При этом статья УК РФ не озвучивалась.
Сейчас Шульман* живет в Германии и работает в Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии**.
*Признана в РФ иноагентом
** Признан нежелательной организацией на территории России