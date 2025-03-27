Карточка Екатерины Шульман* пропала из базы розыска МВД РФ

Если ввести данные Шульман* в поисковой строке базы розыска МВД, всплывает надпись: «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют».

Политолог была объявлена в розыск 25 марта. При этом статья УК РФ не озвучивалась.

Сейчас Шульман* живет в Германии и работает в Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии**.

*Признана в РФ иноагентом

** Признан нежелательной организацией на территории России