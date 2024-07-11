Картаполов: срочников осеннего призыва не будут отправлять на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что срочников будущего осеннего призыва так же, как и предыдущего, не будут отправлять в зону спецоперации на Украине, никаких изменений в данном вопросе не будет, сообщает SHOT.

«Ничего не поменялось. Мы, как не планировали их (срочников — ред.) брать, так и не будем это планировать. У них все будет хорошо», — сообщил он.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы максимально быстро возобновить производство ракет малой и средней дальности.

Для производства ракет будут использовать новые технологии и обойдутся без восстановления старых заводов.