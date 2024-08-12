Картаполов пояснил, нужна ли в РФ мобилизация из-за ситуации в Курской области

Картаполов: необходимости в мобилизации после атаки ВСУ под Курском нет

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал Telegram-каналу SHOT , будет ли в России мобилизация на фоне ситуации в Курской области.

Парламентарий отметил, что необходимости в проведении второй волны мобилизации в стране нет. Солдат в зоне СВО у России хватает.

ВСУ перешли границу РФ в Суджанском районе Курской области 6 августа. В атаке участвовали до тысячи человек.

Ранее эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель сказал, что нападение ВСУ на Курскую область возымеет катастрофичные последствия для страны. Не исключено, что в результате неудач может снизиться международная поддержка Киева.