Эксперт ЕС Грессель: атака ВСУ под Курском может стать фатальной для Зеленского

Эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что нападение ВСУ на Курскую область рискует возыметь катастрофичные последствия как для украинской армии в целом, так и для президента Владимира Зеленского в частности, сообщает MK.Ru .

По его мнению, неудачи украинцев под Курском могут также негативно сказаться на международной поддержке Киева.

Грессель в интервью журналу Spiegel отметил, что для наступательных действий в российском приграничье ВСУ потребуются обильные ресурсы, которые можно было бы задействовать для укреплений позиций на Донбассе. Именно там ситуация приобретает для Киева все более напряженный характер, а украинский фронт обваливается, полагает специалист.

По мнению эксперта, в условиях малых возможностей ВСУ нападение на Курскую область может быть вредным для общей стратегии защиты Украины.

Когда курская операция потерпит провал, среди украинских бойцов также может возникнуть недовольство. В перспективе это рискует привести к вопросам, адресованным уже генералам армии Украины, подчеркнул Грессель.

По итогу эксперт отметил, что нападение украинцев на Курскую область может стать не только тактической ошибкой, но и стратегическим поражением Киева.