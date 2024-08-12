Стратегическое фиаско: в Германии Зеленского «огорчили» после атаки под Курском
Фото - © Unsplash.com
Эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что нападение ВСУ на Курскую область рискует возыметь катастрофичные последствия как для украинской армии в целом, так и для президента Владимира Зеленского в частности, сообщает MK.Ru.
По его мнению, неудачи украинцев под Курском могут также негативно сказаться на международной поддержке Киева.
Грессель в интервью журналу Spiegel отметил, что для наступательных действий в российском приграничье ВСУ потребуются обильные ресурсы, которые можно было бы задействовать для укреплений позиций на Донбассе. Именно там ситуация приобретает для Киева все более напряженный характер, а украинский фронт обваливается, полагает специалист.
По мнению эксперта, в условиях малых возможностей ВСУ нападение на Курскую область может быть вредным для общей стратегии защиты Украины.
Когда курская операция потерпит провал, среди украинских бойцов также может возникнуть недовольство. В перспективе это рискует привести к вопросам, адресованным уже генералам армии Украины, подчеркнул Грессель.
По итогу эксперт отметил, что нападение украинцев на Курскую область может стать не только тактической ошибкой, но и стратегическим поражением Киева.