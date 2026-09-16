Карьерный консультант Султанова призвала лидеров сдерживать эмоции

Карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что руководитель должен поддерживать сотрудников, но не переносить на команду личные переживания, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Молодежный карьерный форум пройдет в Петербурге 24 сентября. В нем примут участие более 30 работодателей, включая авиакомпанию «Россия» и публичное акционерное общество «Звезда». Форум рассчитан на жителей города от 14 до 35 лет.

Карьерный консультант Зилина Султанова рассказала, что эмпатия особенно важна в профессиях, где от состояния специалиста зависят другие люди и высока цена ошибки.

«В первую очередь, это все, что связано с медициной, — говорит Султанова. — Также сюда можно отнести специалистов служб спасения, сотрудников авиакомпаний, особенно стюардов и стюардесс».

Эксперт добавила, что руководителям также важно проявлять сочувствие к команде, но личные переживания следует сдерживать.

«Если руководитель переживает какую-то личную трагедию, что случается с каждым из нас, его задача — сделать все, чтобы команда не поняла, не считала его состояние, — подчеркивает Султанова. — Это очень серьезно. Несмотря на личные проблемы, ему необходимо держать лицо, не принимать никаких импульсивных решений и ни в коем случае не срываться на сотрудниках».

По словам Султановой, эмоциональное состояние лидера влияет на продуктивность коллектива. Срывы на подчиненных снижают эффективность работы и говорят о несостоятельности руководителя.

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