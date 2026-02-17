Карелы, финны, литовцы: корни каких народов нашли у россиян

Сотрудники компании Genotek провели исследование, изучив свыше 290 тысяч геномов россиян, у которых преобладает восточнославянское генетическое наследие. Анализ показал, что более чем у трети этих людей обнаружено генетическое влияние со стороны малочисленных этнических групп, таких как карелы, вепсы, финны, саамы. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

Россия в настоящее время по праву признается государством с чрезвычайно пестрым национальным составом — в ее границах живут более сотни разных народностей. Каждая из этих общностей внесла свой уникальный вклад в создание общей культурно-исторической картины.

Цель исследования

Современные технологии генетического тестирования дают возможность с высокой долей точности установить этнические корни человека. Это создает принципиально новые перспективы для анализа национальной структуры общества и обнаружения устойчивых тенденций. К примеру, среди людей с доминирующим восточнославянским профилем у большинства бабушки и дедушки принадлежали к восточнославянским народам или татарам. Однако у значительной части — более трети — в ДНК присутствуют следы редких этносов.

Редкие этнические группы

В своем исследовании ученые сконцентрировались на участниках с явным преобладанием восточнославянских генетических маркеров и изучили, какие именно народности дополняют их основной генетический портрет. Наиболее часто встречающимся дополнительным компонентом являются татарские субэтносы, но в фокусе этого исследования находились именно менее распространенные группы. Общая доля таких людей составила немногим более трети — 41,15%. Согласно обработанной информации, самым частым дополнительным генетическим вкладом стали представители финно-угорской языковой семьи — финны, карелы, вепсы и саамы. Этот компонент был идентифицирован у 10,39% участников.

На второй позиции по степени распространенности находятся балтийские народы — литовцы, латыши и эстонцы (9,93%). Третье место занимают этносы Восточной Европы с показателем 9,14%. Наименее всего представлено наследство аравийских и африканских народов, а также коренного населения Америки, Индии и Пакистана.

Проведенная работа наглядно показывает сложность и многогранность генетического прошлого жителей России, подчеркивая важность межнациональных контактов в процессе формирования современного населения государства. Многие граждане даже не догадываются, что всего несколько поколений назад в их родословной присутствовали предки, принадлежавшие к нетипичным для их семьи этническим общностям.

«Полученные результаты наглядно показывают, что генетическая история россиян значительно сложнее и богаче, чем принято считать. Даже у людей с преобладающим восточнославянским происхождением мы видим вклад разных этнических групп, сформировавшийся в результате межэтнических связей всего несколько поколений назад. Анализ более 290 тысяч геномов позволил нам количественно подтвердить процессы, о которых ранее говорили в основном историки и антропологи», — рассказал научный директор компании Александр Ракитько.

