Karar: в небе вТурции заметили яркий зеленый луч

В небе над городом Ушак на западе Турции появился яркий зеленый свет. Это вызвало панику среди жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Karar.

Очевидцы и пользователи соцсетей предположили, что это может быть из-за баллистической ракеты или падения метеорита.

«В небе Ушака заметили яркий зеленый луч, что на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке вызвало панику из-за возможной баллистической ракеты», — говорится в публикации.

Позже выяснилось, что объект не представлял угрозы. Как пишет издание, светящийся след оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте, что в темноте напоминало летящий светящийся объект.

Метеориты падали и будут падать из космоса. Для Земли это вполне реальная угроза, рассказал ранее РИАМО генеральный директор «Центра планетарной защиты», действительный член Международной академии прогнозирования, почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев.

