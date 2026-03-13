«Это реальная угроза»: ученый о падениях метеоритов

Метеориты падали и будут падать из космоса. Для Земли это вполне реальная угроза, рассказал РИАМО генеральный директор «Центра планетарной защиты», действительный член Международной академии прогнозирования, почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев.

Эксперт подчеркнул, что он не преувеличивает опасность. Ученый напомнил статистику: глобальные катастрофы происходят раз в несколько сотен тысяч лет при столкновениях с кометными ядрами размером больше километра.

«Более часто происходят катастрофы регионального масштаба. Это астероиды размером несколько сотен метров — раз в 20 тысяч лет. Куда чаще это астероиды подобные тунгусскому и челябинскому — это раз в 100 лет. Это реальная угроза, над которой надо работать», — комментирует Зайцев.

Он добавил, что падение метеоритов в районе черноморского побережья в России, это явление частое, которое будет происходить и дальше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.