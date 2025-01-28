Капремонт гимназии имени Татищева в Подмосковье завершен на 30%

В Клину продолжается капитальный ремонт гимназии имени В. Н. Татищева. Расположено здание на ул. Ленина. Работы завершены на 30%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капремонт проводят по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Рабочие демонтировали старые конструкции, ведут фасадные и кровельные работу, штукатурку стен. Идет замена вентиляции и инженерных коммуникаций. Работы проводятся в графике. Задействовано более 60 рабочих и 4 единицы техники», — уточняется в сообщении.

В ближайшее время подрядчик проведет стяжку пола на 3-х этажах. Затем полностью утеплит фасад и приступит к его отделке. Перед открытием школы подрядчик закупит современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока.

Обновленный корпус гимназии откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.