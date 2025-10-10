сегодня в 18:38

38 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье продолжается реализация государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». В рамках госпрограммы в 2026 году бдует проведен капитальный ремонт 38 детских садов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«В 2026 году в рамках государственной программы Московской области отремонтируем 38 зданий детских садов. Важным аспектом капремонта станет создание современных условий для организации питания детей во всех учебных учреждениях», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Проведем капитальный ремонт и откроем обновленные сады в 2026 году в следующих округах Московской области:

Балашиха: ДО школы № 6, ДО школы № 12, ДО № 5 Гимназии № 9;

Богородский округ: ДО ЦО № 25;

Бронницы: ДО школы № 2 им. Н. А. Тимофеева;

Воскресенск: ДО школы № 5, ДО Лицея № 23;

Дмитров: ДО Дмитровской Гимназии «Логос»;

Долгопрудный: ДС № 6 «Звездочка»;

Домодедово: ДО «Светлячок» Востряковского лицея № 1, ДО «Заряночка» Заревской школы;

Жуковский: ДО школы № 12, ДО школы № 15;

Истра: ДС № 2;

Кашира: ДО школы № 7;

Клин: ДО Гимназии им. К. Д. Ушинского;

Королев: ДО школы № 5, ДО Гимназии № 17;

Красногорск: ДО Петрово-Дальневской школы;

Люберцы: ДО школы № 26, ДО Лицея № 3 г. Дзержинский;

Мытищи: ДО школы № 6;

Наро-Фоминск: ДО школы № 7, Апрелевский детский сад № 3;

Одинцовский: ДС № 34;

Подольск: ДО школы № 12, ДО школы № 27;

Пушкинский: ДО «Ручеек» к.2 Гимназии № 3 г. Ивантеевка, ДО «Ручеек» к.6 ОК № 5;

Серпухов: ДО школы № 16, ДО школы № 18;

Солнечногорск: ДС № 27 «Елочка»;

Фрязино: ДО школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина;

Чехов: ДС № 4;

Химки: ДС № 4, ДО Лицея N7, ДО Лицея N7 (второй корпус);

Щелково: ДС № 21

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.