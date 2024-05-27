Капибары открыли купальный сезон в Московском зоопарке
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Самые большие в мире грызуны — капибары — порадовали посетителей Московского зоопарка своими милыми играми в воде, сообщает пресс-служба зоосада.
Высокое расположение ушей и глаз капибар позволяет держать их над водой при плавании. Также у них есть плавательные перепонки на лапах.
На сайте Московского зоопарка отметили, что у капибар довольно спокойный нрав. Они живут среди сородичей, держась группами по 10 и более особей.
Кроме того, капибары — вегетарианцы. Они питаются различными растительными кормами, к примеру, свежей зеленью, фруктами, овощами, зерном.
Ранее в Московском зоопарке появились на свет сиамские кобры. В 2024 году инкубатор впервые разместили на экспозиции «Хижина змеелова», где каждый посетитель имеет возможность увидеть рождение кобренка.