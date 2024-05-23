Сиамские кобры появились на свет в Московском зоопарке

Сиамские кобры родились в Московском зоопарке, который более 10 лет успешно размножает этот вид змей. На свет в инкубаторе уже вышло 9 детенышей, возможно, что появятся еще 3, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

«У нас появились на свет сиамские кобры — и это впервые можно увидеть каждому. Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Ее поместили в инкубатор», — говорится в сообщении.

В 2024 году инкубатор впервые разместили на экспозиции «Хижина змеелова». Здесь каждый посетитель имеет возможность увидеть рождение кобренка.

Пол кобр зависит от температуры инкубации. Таким способом можно определять соотношение самок и самцов. Зоопарк ориентируется на усредненные параметры для получения равномерного состава группы.

Сотрудники зоопарка поддерживают в инкубаторе температура 29-23 градуса тепла и влажность на уровне около 90%. В нем яйца более двух месяцев на простерилизованном вермикулите. После появления на свет детеныши переползают в поддон инкубатора, а спустя сутки их переносят во временный контейнер.

В контейнере детеныши проводят 2-3 дня. Температура в нем составляет плюс 25 — плюс 26 градусов, а влажность — 90%. Специалисты обеспечивают малышам локальное пятно обогрева и необходимое множество укрытий.

После контейнера детенышей сиамской кобры переносят в большой террариум, где они живут на смеси мульчи и гравия, а также мха сфагнум для влажных участков.

Ранее в Московском зоопарке уличного кота сняли с дерева в вольере с волками. На помощь животному были вызваны спецслужбы.