Каникулы летом: 22% опрошенных россиян высказались за перенос праздников

Портал «Работа.ру» провел опрос, согласно которому 39% респондентов согласны с сохранением традиционных новогодних каникул в январе, 28% все равно, когда отдыхать, и 22% хотели бы переноса праздничных дней на лето, сообщает Газета.ru .

Среди главных преимуществ отдыха в теплое время года 52% опрошенных назвали возможность проводить время на природе, 31% выступает за более благоприятные условия погоды для путешествий и столько же респондентов — за возможность дачных работ.

Еще 24% респондентов были бы рады длительным прогулкам на свежем воздухе.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел другое исследование, согласно которому более 59% жителей страны обязательно загадывают традиционное желание под бой курантов на Новый год. При этом 37% опрошенных в письме Деду Морозу попросили бы об окончании СВО и восстановлении мира.