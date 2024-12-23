Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза на Новый год

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали главные желания россиян на Новый год. Более трети жителей страны признались, что попросили бы в письме Деду Морозу победу России на СВО, сообщает ТАСС .

Оказалось, что более 59% россиян следуют традиции и обязательно загадывают желание под бой курантов. В этом году 37% жителей страны признались, что пожелали бы в письме Деду Морозу окончания СВО и восстановления мира. Желание объединяет мужчин и женщин (31% и 42% соответственно).

12% опрошенных попросили бы здоровья для себя и близких, исполнения желаний, в том числе материальных. 7% попросили бы стабильности, экономического роста и снижения ключевой ставки в стране. Экономической стабильности для себя хотят 6%, спокойной жизни и благополучия — 2%. Каждый 10-й опрошенный заявил, что не стал бы писать писем Деду Морозу.

При этом 47%, хотя и загадывают желание, но не верят в силу новогоднего ритуала. Ровно столько же — 47% — верят. Те, кто сам загадывает желание, обычно верит в силу собственной мысли (68%). Есть и те, кто не загадывает желание, но все равно верит в чудо (16%).

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов заявил, что людям важно значение, которое они придают ситуации. В такой момент они формулируют желательные события для своей жизни, обдумывают возможности их реализации.

«Этот феномен объясняет теорема Томаса. Она гласит, что, если ситуации определяются как реальные, они реальны по своим последствиям. Другими словами, осмысленные (озвученные, продуманные, смоделированные) ситуации с высокой вероятностью приводят к реальным результатам», — заявил Львов.

Он также отметил, что почти никто не просит у новогоднего волшебника чего-то фантастического и нереализуемого. Обычно речь идет о здоровье, победе и развитии страны, материальных ценностях.