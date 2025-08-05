Камчатка на 2 метра приблизилась к США после сильного землетрясения

Южная часть Камчатки сместилась на два метра к юго востоку после сильного землетрясения, сообщает Telegram-канал Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова», — говорится в сообщении.

Так, южная часть полуострова сместилась почти 2 метра, что примерно равно горизонтальным сдвигам после землетрясения 2011 года в японском Тохоку.

Петропавловский куст станций (включая Петропавловск-Камчатский) сместился значительно меньше. Эта картина смещений соответствует предварительной модели движений в очаге, где максимум был достигнут на южном фланге громадного очага. Это привело к полноценному макросейсмическому эффекту в Северо-Курильске и менее значительному — в Петропавловске-Камчатском.

30 июля в Тихом океане возле Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.