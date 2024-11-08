Калуга стала победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Город был награжден призом в размере 50 млн рублей, предназначенным для решения практических задач. Жители смогут самостоятельно определить, на что должны быть направлены эти средства. Наибольшее количество голосов (53%) было отдано за проекты по озеленению города, поделился губернатор Владислав Шапша в социальных сетях.

«Согласен, надо все ресурсы использовать для восстановления „зеленой Калуги“. В любом случае — выбор за жителями города. Предлагаю проявить активность», — добавил глава региона.

Между тем с 7 по 8 ноября в Калужской областной клинической детской больнице проходит Межрегиональная научно-практическая конференция, организованная врачами НИКИ детства. Тематика события сосредоточится на проблеме бронхоэктазов, включая муковисцидоз и другие аспекты данной патологии.