Врачи НИКИ детства поучаствуют в Межрегиональной научно-практической конференции

Врачи НИКИ детства проведут Межрегиональную научно-практическую конференцию «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только…» с 7 по 8 ноября на базе Калужской областной клинической детской больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Своим опытом с медиками Калужской области поделятся специалисты отделения муковисцидоза Института детства: врач-педиатр к. м. н. Елена Жекайте, врач-педиатр, к. м. н. Татьяна Киян, врач-диетолог, к. м. н. Татьяна Максимычева, специалист по кинезитерапии, инструктор-методист ЛФК отделения реабилитации Елена Васина.

Специалисты проведут симпозиумы, круглые столы, познакомят докторов Калужской области с основными методами диагностики бронхоэктазов, первичной цилиарной дискинезии и муковисцидоза, которые используются на базе НИКИ детства.

«Мы покажем те возможности, которыми смогут воспользоваться наши коллеги из Калуги, чтобы помогать своим пациентам. Кроме того, наша цель наладить взаимодействие между специалистами по работе с пациентами с редкими наследственными заболеваниями лёгких в регионе», — рассказала Татьяна Киян.

Также в рамках конференции по традиции пройдет Школа для родственников пациентов с бронхоэктазами, первичной цилиарной дискинезией и муковисцидозом.

А во второй день конференции состоится консультация пациентов специалистами Института детства на базе Калужской областной клинической детской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.