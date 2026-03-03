Какую стену бы сломать, чтобы его вызвать: россиянки сходят с ума от строителя

сегодня в 18:35

Строитель Андрей Осинцев из Екатеринбурга в Свердловской области стал звездой социальных сетей. Он приехал на заказ к блогеру Рите Кругловой, чтобы снести ей стену, сообщает E1 .

Девушка сняла работу строителя на видео, а затем выложила в Сеть.

«Вызвала Андрея, чтобы снести стену. Теперь думаю, какую стену еще мы можем сломать, чтобы снова вызвать Андрея», — подписала запись девушка.

Ролик, на котором Осинцев выполняет работы, за день набрал более 2 млн просмотров. Запись все еще набирает популярность.

Звездой соцсетей молодого человека сделала его модельная внешность. Девушки в комментариях написали, что мужчина не только красивый, но еще и «с руками».

