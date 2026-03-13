Как в Super Mario: гигантская труба выросла из-под земли в Осаке

Огромная металлическая труба внезапно появилась из-под земли во время проведения работ по ремонту канализации в японском городе Осака. В соцсетях инцидент сравнили с культовой игрой Super Mario, сообщает Life.ru .

ЧП произошло накануне утром вблизи станции JR Umeda. Как пишут местные СМИ, объект длиной около 30 метров и диаметром примерно 3,5 метра внезапно поднялся из-под земли и на высоту почти 10 метров.

Труба пробила асфальт и почти уперлась в эстакаду над дорогой. В результате происшествия пострадавших нет. При этом было перекрыто автомобильное движение в обе стороны на участке длиной около 600 метров, что стало причиной пробки в 10 км.

Оказалось, что это не канализационная труба, а специальная вертикальная конструкция, которую применяют при подземных работах для сдерживания грунта. Чтобы вернуть ее на место, специалисты проделали отверстия и начали закачивать внутрь воду.

В настоящее время местные власти устанавливают все обстоятельства произошедшего. В соцсетях японцы шутят, что это «самый реалистичный уровень Super Mario».

