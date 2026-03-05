сегодня в 08:29

США опубликовали видео ударов по Ирану с кадрами из игры Call of Duty

Американский Белый дом в соцсети Х разместил видеоролик с ударами по Ирану, где есть кадры из компьютерного шутера Call of Duty, сообщает RT .

Сначала на видео показана вставка из игры, когда персонаж вбивает в планшет координаты цели.

После этого появляются кадры настоящих, некомпьютерных ударов по объектам на территории Ирана.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран в свою очередь проводит ответные атаки по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

