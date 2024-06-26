Как в кино: появились захватывающие кадры грозы в Кузбассе

Жители Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска делились в соцсетях кадрами озаренного зарницей неба.

По словам экспертов, во время грозы важно помнить, что молнию могут притягивать включенный телефон, стержень и спицы зонта, ключи и любые металлические предметы, а также вода и мокрая одежда. Во время велосипедной прогулки в грозу рекомендуется остановиться и переждать непогоду на расстоянии не менее 3 м от транспорта.

Между тем «желтый» уровень опасности объявили 26 июня в Московском регионе. До 21:00 там будет бушевать ветер с порывами до 15 м/c, прогнозируют синоптики. Сильные грозы также могут пройти в Орловской, Курской, Белгородской, Ивановской и Воронежской областям.