Как в индийском кино: россиянка через суд пытается стать родственницей Басты

Россиянка просит через суд признать ее родственницей Басты и 20 млн руб с рэпера

Россиянка обратилась в суд с требованием признать ее родственницей известного рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты) и взыскать с музыканта 20 млн рублей, сообщает РЕН ТВ .

Главный «аргумент» — у нее и исполнителя хита «Выпускной» одинаковые родинки под левым глазом. По ее мнению, этого достаточно, чтобы внести изменения в семейное древо.

Кроме того, женщина просит черед суд устроить ее в продюсерский центр Gazgolder, основателем которого является Вакуленко.

Однако суд не оценил намерения россиянки. Иск подавался уже четыре раза — и каждый раз возвращался заявительнице.

Ранее московский суд наказал рэпера Ганвеста за оскорбительные песни. У правоохранителей появились претензии к одному из треков Гоминова.

