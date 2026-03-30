Как в индийском кино: россиянка через суд пытается стать родственницей Басты
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Россиянка обратилась в суд с требованием признать ее родственницей известного рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты) и взыскать с музыканта 20 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.
Главный «аргумент» — у нее и исполнителя хита «Выпускной» одинаковые родинки под левым глазом. По ее мнению, этого достаточно, чтобы внести изменения в семейное древо.
Кроме того, женщина просит черед суд устроить ее в продюсерский центр Gazgolder, основателем которого является Вакуленко.
Однако суд не оценил намерения россиянки. Иск подавался уже четыре раза — и каждый раз возвращался заявительнице.
