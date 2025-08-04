Как помочь ребенку адаптироваться к школе: советы психолога

Скоро начнется учебный год, и многие дети впервые переступят порог школы. Для них — это большое событие, которое может сопровождаться тревогой и стрессом. Как родителям поддержать ребенка и сделать адаптацию мягкой и комфортной, сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко.

«Адаптацию стоит начать с создания понятного и стабильного режима. Когда ребенок знает, что его ждет, во сколько вставать, когда обедать и делать уроки — уровень тревожности снижается. Лучше начать выстраивать новый режим за 1–2 недели до 1 сентября, чтобы переход прошел естественно и без стресса», — объяснила эксперт.

По ее словам, важно, чтобы у ребенка была точка эмоциональной опоры. Пусть у него будет что-то личное — то, что делает школу «его» местом. Это может быть брелок на рюкзаке, мягкая игрушка в кармане или блокнот с героем, которого он любит — они помогут справляться с волнением легче. Также это может быть яркий ланчбокс, бутылка для воды, набор стикеров или пенал с любимым рисунком. Такие вещи создают ощущение контроля и безопасности, даже если все вокруг пока новое и непривычное.

«Не перегружайте первоклассника кружками и секциями в первые месяцы. Лучше дать время на то, чтобы привыкнуть к классу, учителю и ритму школьной жизни. Адаптация — это ресурсозатратный процесс, ребенку нужно пространство для отдыха и восстановления», — дополнила Мироненко.

Как считает специалист, самое главное в коммуникации с детьми — открытые диалоги. Важно говорить не только о том, что происходило в школе, но и о чувствах, мыслях, маленьких победах и даже страхах. Поддержка — это про помощь и внимание. Даже одна вечерняя беседа может укрепить доверие и дать силы ребенку на следующий день. Мягкая адаптация — не одно действие, а система простых шагов, которые родители делают каждый день. С вниманием, заботой и правильными акцентами школа станет для ребенка местом роста, а не волнения.