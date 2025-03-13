Как появилась Земля: эксперт рассказала о пользе исследований Луны

Эксперт Бородина: гелий с Луны могут начать использовать на Земле

Научный сотрудник Екатерина Бородина заявила, что исследования Луны могут значительно повлиять на знания о Земле и развитие науки, сообщает RuNews24.ru .

«Лунные поверхности хранят следы древнейших процессов формирования Солнечной системы. Изучая их, мы можем восстановить ту давнюю картину, которая объяснит, как из хаотичного облака газа и пыли образовались планеты и спутники», — сказала эксперт.

По ее словам, изучая историю Луны, ученые смогут в будущем объяснить влияние метеоритных ударов на формирование Земли.

Кроме того, обнаруженный на поверхности спутника гелий-3 в перспективе может послужить как топливо для безопасной термоядерной энергетики.

Еще один неоспоримый плюс исследований Луны заключается в возможности использования ее как площадки для установки телескопов и изучения далеких галактик, заключила Бородина.