Как не испортить 8 Марта: эксперт назвала 3 главных мужских ошибки
Непродуманный подарок, банальные цветы и попытка организовать праздник в последний момент могут испортить впечатление от 8 Марта, сообщила РИАМО основательница event-агентства M2 Мария Мешалкина.
Ошибка №1: делать «как у всех»
«Одна из самых распространенных мужских ошибок 8 Марта — отсутствие персонализации и индивидуальности. Далеко не каждая женщина мечтает о „том самом“ хайповом парфюме из рекламы, и далеко не для всех алые розы — символ желанного внимания. Настоящий эффект рождается не из трендов, а из тонкого понимания ее вкусов, взглядов и характера», — сказала Мешалкина.
Она посоветовала прислушаться, о каких вещах она говорила последние месяцы, обратить внимание на ее тонкие намеки — зачастую в них уже есть готовый сценарий идеального подарка.
Ошибка №2: экономить на эмоциях
«Можно потратить крупную сумму и не произвести никакого должного впечатления. А можно создать настоящую магию даже из ограниченного бюджета, если вложиться в заранее продуманную и рациональную инициативу», — сказала эксперт.
Она отметила, что не стоит пренебрегать сюрпризами: подарок должен не просто вручаться, а проживаться. Вау-эффект рождается там, где ощущается его продуманность. Исключайте экстремальные сценарии и эпатирующие подарки. Помните, что 8 Марта — про нежность, женственность и красоту.
«Сюрпризы, которые трогают до мурашек, заставляют сердце биться быстрее и возвращают ощущение настоящей близости, — вот, что формирует подлинный праздник. И все это — про эмоциональный контакт как с любимым человеком, так и с самим собой», — подчеркивает специалист.
Ошибка №3: откладывать организацию на последний момент
«К сожалению, мужчины нередко недооценивают ажиотаж вокруг праздничных дат. Лучшие рестораны, артисты и различные рекреационные площадки всегда бронируются заранее. Запланируйте сюрприз, заранее позаботьтесь о подарке или цветах и обязательно подготовьте „план Б“ на случай форс-мажора», — порекомендовала Мешалкина
По ее оценке, это могут быть массаж в полной темноте с глубоким релаксом и погружением в себя, медитация под звук гонга, разговор по душам. А, может, даже исполнение особенной, личной композиции на Останкинской башне — так, чтобы весь мир услышал признание в любви.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.