Как не испортить 8 Марта: эксперт назвала 3 главных мужских ошибки

Ошибка №1: делать «как у всех»

«Одна из самых распространенных мужских ошибок 8 Марта — отсутствие персонализации и индивидуальности. Далеко не каждая женщина мечтает о „том самом“ хайповом парфюме из рекламы, и далеко не для всех алые розы — символ желанного внимания. Настоящий эффект рождается не из трендов, а из тонкого понимания ее вкусов, взглядов и характера», — сказала Мешалкина.

Она посоветовала прислушаться, о каких вещах она говорила последние месяцы, обратить внимание на ее тонкие намеки — зачастую в них уже есть готовый сценарий идеального подарка.

Ошибка №2: экономить на эмоциях

«Можно потратить крупную сумму и не произвести никакого должного впечатления. А можно создать настоящую магию даже из ограниченного бюджета, если вложиться в заранее продуманную и рациональную инициативу», — сказала эксперт.

Она отметила, что не стоит пренебрегать сюрпризами: подарок должен не просто вручаться, а проживаться. Вау-эффект рождается там, где ощущается его продуманность. Исключайте экстремальные сценарии и эпатирующие подарки. Помните, что 8 Марта — про нежность, женственность и красоту.

«Сюрпризы, которые трогают до мурашек, заставляют сердце биться быстрее и возвращают ощущение настоящей близости, — вот, что формирует подлинный праздник. И все это — про эмоциональный контакт как с любимым человеком, так и с самим собой», — подчеркивает специалист.

Ошибка №3: откладывать организацию на последний момент

«К сожалению, мужчины нередко недооценивают ажиотаж вокруг праздничных дат. Лучшие рестораны, артисты и различные рекреационные площадки всегда бронируются заранее. Запланируйте сюрприз, заранее позаботьтесь о подарке или цветах и обязательно подготовьте „план Б“ на случай форс-мажора», — порекомендовала Мешалкина

По ее оценке, это могут быть массаж в полной темноте с глубоким релаксом и погружением в себя, медитация под звук гонга, разговор по душам. А, может, даже исполнение особенной, личной композиции на Останкинской башне — так, чтобы весь мир услышал признание в любви.

