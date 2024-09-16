Как из фильма «Чужой»: американские ученые нашли ужасную паразитическую осу

В американском штате Миссисипи ученые случайно обнаружили новый вид паразитических ос, которая разрывает брюшко мухи как ксеноморф из фильма «Чужой», сообщает РЕН ТВ .

Как пишет научный журнал Live Science, новый вид насекомых откладывает яйца внутри живых плодовых мух. Затем они вылупляются в личинок, вырывающихся из тела хозяев. При этом муха остается жива еще несколько часов.

В статье отметили, что паразитический вид ос имеет название Syntretus perlmani и является первым, который заражает взрослых мух. S. perlmani вылуплялись из хозяев и исследовали окружающую среду, а затем на 23 дня укрывались в коконе перед превращением во взрослую особь.

При этом, согласно исследованию, данный вид ос может заражать и другие виды плодовых мух, в том числе Drosophila acutilabella.

Из материала следует, плодовые мухи являются одними из самых изученных насекомых, однако открытие нового вида стало настоящим сюрпризом для ученых. По их мнению, оставаться незамеченной осе помогала ее редкость, так как другие виды не славились заражением взрослых мух.

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