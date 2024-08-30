«Огненная» боль: ядовитые существа атаковали пляж в американском Техасе

Ученые Научно-исследовательского института Харта обнаружили ядовитых морских червей на пляже американского штата Техас. Существа могут жить до 9 лет и вырастать до 30 см, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет издание The Times, черви покрыты множеством шипов, которые выделяют нейротоксин и вызывают жгучую боль при прикосновении. Шипы помогают морским обитателям защититься от хищников. Боль может не проходить часами, за что червей и прозвали «огненными».

«Это буквально ощущается как огонь в течение примерно трех часов», — заявили ученые.

Питаются хищники морскими желудями, мелкими крабами, кораллами и другими ракообразными. Размножаются морские черви как половым, так и бесполым путем. По словам журналистов, если разрезать существо пополам, то оно снова вырастет.

Ранее загадочное существо сняли на видео жители Кемерова на Красном озере. Это не первый случай, когда змееподобную рептилию замечают в водоеме.