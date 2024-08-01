Загадочное существо сняли на видео кемеровчане на Красном озере

сегодня в 14:08

В Кемерове на Красном озере местные жители сняли на видео загадочную змееподобную рептилию, сообщает «Сiбдепо» .

Кадры, на которых отчетливо видно, как данное существо перемещается по поверхности водоема, обнародовали очевидцы в социальных сетях.

Это не первый случай, когда подобную рептилию замечают в водоеме. По предварительным данным, змея, которую обнаружили кемеровчане, похожа на обыкновенного ужа.

Данный вид змей не является ядовитым и, как правило, обитает вблизи водоемов. Длина замеченной в Красном озере особи составляет около метра.

Ранее в Кемерове официально запретили купаться на всех водоемах, кроме платных. Среди разрешенных мест — бассейн у Красного озера.