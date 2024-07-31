В Кемерове запретили купаться во всех водоемах

Бесплатных разрешенных мест для купания в Кемерове в этом году нет

В 2024 году в Кемерове отсутствуют официально разрешенные места для купания, кроме платных — к примеру, бассейн у Красного озера. Около самого водоема есть лишь место отдыха, а купание в озере категорически запрещено. Однако 30-градусная жара серьезно утомляет местных жителей, и многие из них, несмотря на знаки «Купание запрещено», все равно решают искупаться, сообщает «Сiбдепо» .

Приближаясь к озеру, трудно пробраться сквозь авто, оставленные местными жителями и туристами. За ограждением с беседками начинается зона отдыха у воды. Найти комфортное и свободное место здесь практически невозможно даже в обеденное время, а к вечеру Красное озеро похоже на оживленное побережье Анапы в часы пик.

Зона отдыха разделена на несколько участков: песчаный берег, галечный и травяной с глиняным дном. В жаркие дни здесь не протолкнуться от людей. За аренду шезлонгов взимают плату: за 200 рублей можно получить деревянный шезлонг, за 400 рублей — пластиковый.

На берегу предлагаются еда и напитки, а также разнообразные водные аттракционы. Посетители могут покататься на катамаранах, сапбордах, лодках, а также поплавать на надувных матрацах. Однако состояние некоторых катамаранов вызывает вопросы.

Оплатить услуги можно только наличными или переводом денег по номеру телефона. Несмотря на отсутствие страховки, отдыхающие заранее бронируют инвентарь, а те, кому не удалось это сделать, стоят в очередях.

Спасатели-студенты обучают клиентов обращаться с водным транспортом. Также на озере дежурят сотрудники МЧС и полиции.

Перед тем как принять решение о том, чтобы поплавать здесь, важно учитывать не только меры безопасности. Стоит брать во внимание факт того, что в этом месте купание запрещено — человек берет на себя полную ответственность за возможные последствия.