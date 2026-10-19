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Кайли Дженнер дебютировала на шоу Victoria’s Secret в бра за 4 млрд рублей

Общество
Mario Anzuoni / Reuters

Фото - © Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель и телезвезда Кайли Дженнер дебютировала на показе бренда нижнего белья Victoria’s Secret в бра за 4 млрд рублей, сообщает Page Six.

Знаменитость вышла на подиум в легендарном бра Fantasy Bra, ставшем самым дорогим в истории марки. Бюстгальтер украсили 4,4 тыс. бриллиантов разной огранки. Стоимость роскошного белья достигла 50 млн долларов (около 4 млрд рублей).

Поддержать ее пришли возлюбленный Тимоти Шаламе и мать Крис Дженнер вместе со своим избранником Кори Гэмблом.

Дженнер вышла на подиум в бра, созданном знаменитым ювелиром Джейкобом Арабо. Бюстгальтеры с драгоценными камнями были фишкой показов Victoria’s Secret с 1996 года, но с 2018 года их не представляли на подиуме. Бренд решил возродить традицию, выпустив на подиум Кайли Дженнер.

Российская модель Ирина Шейк в откровенном образе блистала на показе Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке. Показ стал для россиянки юбилейным.

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