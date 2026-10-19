Школьники в Мытищах встретились с ветераном спецоперации

Ветеран специальной военной операции Владимир Курихин-Борунов встретился с учениками школы № 9 в Мытищах в рамках проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу в школе № 9 организовали в рамках патриотического проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах», который реализует молодежный центр «Импульс». Владимир Курихин-Борунов рассказал школьникам о своем опыте и службе, ответил на их вопросы.

По словам Владимира Андреевича, разговор получился простым и откровенным.

«Настоящие истории сильнее любого вымысла, ведь они показывают реальную цену подвига и напоминают, что героем можно стать и в обычной жизни — в том, как ты держишь слово, помогаешь другим, не отступаешь, когда тяжело», — отметил ветеран.

Проект действует второй год и знакомит молодежь с современниками, проявившими мужество и силу духа. Школьники получают возможность услышать не обобщенную статистику, а реальные человеческие истории — с сомнениями, трудностями и поступками, которые становятся примером.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.