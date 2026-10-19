МосОблЕИРЦ представил цифровые сервисы ЖКХ на энергофоруме в Москве

МосОблЕИРЦ показал посетителям форума «Российская энергетическая неделя» в Москве цифровые коммунальные сервисы с помощью VR-шлема, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Гости международного форума совершили виртуальное путешествие над городами Подмосковья. Светящиеся точки на карте обозначали офисы расчетного центра. Затем посетители могли заглянуть в личный кабинет жителя и выбрать действие: передать показания счетчиков, оплатить счета, проверить начисления или отправить обращение.

Маршрут завершался в цифровых клиентских офисах с «умными» инфоматами и менеджерами, ведущими прием по видеосвязи.

Молодежный актив МосОблЕИРЦ познакомил школьников с профессиями в коммунальной отрасли. На примере цифровых сервисов ребятам показали, как работа юриста, экономиста, финансиста, ИТ-специалиста и менеджера связана с экологией и бережным потреблением ресурсов.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряя новые цифровые технологии. По его словам, основные вопросы жителей касаются задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение жилых помещений. Анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.