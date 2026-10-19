Николай Валуев посетил АО «НТЦ ЭЛИНС» в Зеленограде

Речь идет не о разовой закупке оборудования, а о системной работе: обновлении станочного парка, цифровизации учета и контроля качества, подготовке собственных инженерных кадров. Такой подход требует терпения и воли — отдача от инноваций редко бывает мгновенной. Но именно она формирует задел на годы вперед и для самого предприятия, и для смежных отраслей, которые получают надежных поставщиков и технологических партнеров.

Отдельной темой разговора стала роль производственного направления в экономике региона. Промышленные площадки — это не только налоги и рабочие места. Это школы мастерства, где растут специалисты высокой квалификации, это база для кооперации с научными центрами и вузами, это, наконец, та среда, в которой рождаются инженерные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

В ходе встречи руководство предприятия и Николай Валуев обсудили также спортивную жизнь коллектива и социальные проекты АО «НТЦ ЭЛИНС».

«Впечатляет, сколько знаний и труда стоит за созданием такой техники. Здесь важны и современные технологии, и люди, которые умеют с ними работать. При этом на предприятии уделяют внимание жизни коллектива, поддерживают спорт и социальные инициативы. Приятно видеть такое отношение к своему делу и к сотрудникам. Такой баланс — основная работа плюс внимание к людям и их увлечениям — и есть формула здоровой корпоративной культуры», — сказал Николай Валуев.