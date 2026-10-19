В Госдуме предложили вернуть прежние названия Волгограду и Петербургу

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект о переименовании Волгограда и Санкт-Петербурга в Сталинград и Ленинград, сообщает Life.ru .

Проект закрепляет федеральный правовой статус городов-героев и обязывает их носить названия времен Великой Отечественной войны. Последующие переименования автор предлагает запретить. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Городам-героям Волгоград и Санкт-Петербург возвращаются наименования соответственно Сталинград и Ленинград в течение одного года после вступления в силу настоящего федерального закона», — указано в сопроводительных документах.

Документы граждан и организаций, оформленные до возможного переименования, сохранят юридическую силу до плановой замены. По мнению Глазковой, инициатива поможет сохранить историческую память о подвигах жителей и военнослужащих.

Проект также предусматривает присвоение звания «Город-герой» по предложению президента и решению Госдумы, размещение советских наград на городской символике, установку памятных обелисков и ежегодные торжества 9 мая.

В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решение о возвращении Волгограду названия Сталинград должны принимать сами жители.

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