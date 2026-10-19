Мытищинский колледж провел день открытых дверей для школьников

Более 400 учеников 8–11-х классов вместе с родителями посетили Единый день открытых дверей в Мытищинском колледже. Гости познакомились с востребованными специальностями и попробовали себя в разных профессиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Педагоги и студенты провели мастер-классы по сварке, авторемонту, работе на станках, электронике, кулинарии и проектированию.

Организаторы уделили особое внимание связи обучения с производством. Перед гостями выступили представители мытищинских заводов «ММЗ» и «Метровагонмаш». Многие нынешние специалисты этих предприятий начинали профессиональный путь в колледже.

Программу завершили спортивные и музыкальные выступления студентов. Заместитель директора колледжа Вероника Кудряшова отметила, что профориентационные встречи проходят в учреждении ежемесячно.

«Такой формат позволяет будущим абитуриентам и их родителям в спокойной обстановке посетить современные мастерские, оценить материально-техническую базу, познакомиться с правилами приема и осознанно выбрать свой карьерный путь», — подчеркнула Вероника Кудряшова.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.