«Самая красивая женщина в мире»: Ирина Шейк вышла на показ Victoria’s Secret

40-летняя брюнетка появилась на подиуме в черном кружевном белье с белым прозрачным топом на лентах. Ее образ дополнили огромные крылья из белых перьев на серебристых браслетах. Также она надела чулки и туфли на шпильке, а на ее талии красовался металлический пояс с надписью Angel.

Другой образ Шейк состоял из розового комплекта из кружевного бюстгальтера, стрингов и пеньюара с асимметричным подолом. Поклонники пришли в восторг от нарядов модели и ее фигуры.

«Самая красивая женщина в мире», «Это было невероятно красиво! Мы смотрели в Нью-Йорке в кинотеатре и визжали от восторга, когда вышла Ирина», «Твой выход был шикарным», — такие комплименты оставили поклонники звезды после шоу.

Этот показ для россиянки стал юбилейным. Первый раз в шоу Victoria’s Secret Ирина приняла участие в декабре 2016 года. Тогда она вышла на подиум, будучи беременной дочерью Леей от актера и режиссера Брэдли Купера.

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