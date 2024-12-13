Кадыров: Золотову присвоили звание Героя России
Глава Чечни сообщил о присвоении директору Росгвардии звания Героя России
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о присвоении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России.
«Поздравляю своего ДРУГА, наставника и дорогого старшего БРАТА, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — сказано в сообщении главы республики.
Кадыров отметил, что Золотов — «превосходный управленец и организатор» и настоящий боевой генерал.
Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России военкору Евгению Поддубному.