Кадыров: Золотову присвоили звание Героя России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о присвоении директору Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России.

«Поздравляю своего ДРУГА, наставника и дорогого старшего БРАТА, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — сказано в сообщении главы республики.

Кадыров отметил, что Золотов — «превосходный управленец и организатор» и настоящий боевой генерал.

Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России военкору Евгению Поддубному.