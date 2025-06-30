Кадыров заявил, что Мантуров и Новак приезжали поздравить Адама со свадьбой

«Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также поздравить семью с бракосочетанием Адама приезжали полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, главы российских регионов, звезды мирового спорта, а еще деятели науки, культуры и религии.

Глава Чечни поблагодарил гостей свадебного торжества и всех, кто не смог лично присутствовать на мероприятии, но отправил теплые и сердечные поздравления в адрес семьи Кадыровых.

Ранее в Сети опубликовали фото и видео со свадьбы 17-летнего сына Рамзана Кадырова. Помощник главы Чечни и секретарь Совбеза республики появился на публике в часах, стоимость которых составляет не менее 150 млн рублей.