Кадыров: в Чечне после внеплановой проверки уволили директоров 11 школ

В Чечне по результатам внеплановой проверки освобождены от должности 11 руководителей учебных заведений, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Первый заместитель руководителя администрации главы республики Хадижат Кадырова в своем докладе рассказала, что во время проверки в работе директоров школ был выявлен ряд недочетов. Кроме того, не смогли пройти аттестацию четыре начальника районных отделов образования.

Кадыров поручил взять под особое внимание вопросы, которые касаются назначения руководителей школ и отделов образования, а также создать комиссию для решения поставленной задачи и следить за соблюдением законодательства.

При этом он подчеркнул, что ответственность за результат будут нести руководители районных отделов образования и главы муниципалитетов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что утром 29 октября беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате атаки загорелась крыша пустующего здания, жертв и пострадавших нет.